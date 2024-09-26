جهود الزراعة  لدعم مزارعى مصر لزراعة محصول القمح

يستعد مزارعو مصر لزراعة محصول القمح، الذي يُعتبر الأكثر استراتيجية ليس في مصر فحسب، بل على مستوى العالم.

الذهب الأصفر

يُعرف القمح بـ"الذهب الأصفر" لدخوله في العديد من الصناعات الغذائية الهامة، وعلى رأسها رغيف الخبز، مما يجعله ذا أهمية قصوى لدى المصريين. لذا، تُجرى العديد من الدراسات والبحوث الزراعية من قِبل العلماء والخبراء لمواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

نجحت مصر في العام الماضي في تحقيق نسبة تغطية 100% من التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، والتي تتمتع بقدرة على مقاومة التغيرات المناخية والأمراض، لكافة المساحات المزمع زراعتها.

وتم توزيع هذه التقاوي على جميع منافذ البيع والجمعيات الزراعية في القرى المصرية، وكما استطاع علماء مركز البحوث الزراعية استنباط وتسجيل خمسة أصناف جديدة من القمح، مما ساهم في رفع الإنتاجية إلى أكثر من 20 أردبًا للفدان.

تدعم الدولة حملة قومية تهدف إلى تحسين محصول القمح، حيث تُقدَّم أشكال مختلفة من الدعم الفني للمزارعين من خلال تنظيم أيام الحقل والحصاد، وتنفيذ مدارس حقلية وورش عمل وندوات، بالإضافة إلى حقول إرشادية وتعليمية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

أهم المحاصيل الزراعية

يعتبر القمح من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، حيث يُستخدم كمصدر أساسي للغذاء، ويدخل في صناعات متعددة مثل الخبز والمعكرونة. وتكمن أهميته في:

الأهمية الغذائية : يُعتبر القمح جزءًا أساسيًا من الوجبات اليومية للمصريين، حيث يُشكل الخبز العنصر الرئيسي في معظم الوجبات.

: يُعتبر القمح جزءًا أساسيًا من الوجبات اليومية للمصريين، حيث يُشكل الخبز العنصر الرئيسي في معظم الوجبات. الأهمية الصناعية : يُستخدم في العديد من الصناعات الغذائية، بما في ذلك صناعة الخبز والمعكرونة.

: يُستخدم في العديد من الصناعات الغذائية، بما في ذلك صناعة الخبز والمعكرونة. الأهمية الاقتصادية: يُعتبر محصولًا استراتيجيًا يُسهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، ويُعد مصدرًا مهمًا للدخل القومي ويوفر فرص عمل للعديد من المصريين.

وفقًا لتقرير رسمي، بلغت المساحة المزروعة بالقمح في موسم 2023/2024 نحو 3.25 مليون فدان، حيث أنتجت حوالي 9.4 مليون طن بمتوسط إنتاجية بلغ 19.3 أردبًا للفدان.