رئيس مياه سوهاج يوجه فرق المناوبات بالمرور على مياه المحطات

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، ضرورة استمرار عمل فرق مناوبات مياه الشرب بالمرور على أكثر من 320 موقع ومحطة مياه شرب وصرف صحى اسبوعيا بجميع مراكز المحافظة؛ لمراجعة كفاءة التشغيل وصيانة جميع المواقع ومتابعة التشغيل لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من استمرار عمل المحطات بكامل طاقتها والقيام بأعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية، وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية ومطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى ومراجعة الكفاءة الفنية للمعدات مع الرصد للملاحظات والتعامل الفورى والسريع فى حالة وجود اى عقبات تعوق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال إنه يتم الدفع بعدد 8 فرق مناوبات يوميا تبدأ عملها من الرابعة مساء وحتى الخامسة فجرا وذلك بهدف وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية طوال اليوم.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن فرق المناوبات تقوم بالمرور على كافة محطات ومواقع الشركة بشكل دورى بواقع 320 موقع مياه شرب وصرف صحى حيث يبلغ عدد محطات المياه 255 محطة تتمثل فى عدد 13 محطة سطحية كبرى بإجمالى طاقة تصميمية اكثر من 15 ألف متر لكل يوم و 54 محطة سطحية صغرى بإجمالى طاقة انتاجية 4478 الف متر مكعب لكل يوم هذا بالاضافة الى عدد 188 محطة مياه ارتوازيه بإجمالى طاقة تصميمية 8962 الف متر لكل يوم بالاضافة إلى 13 محطة معالجة صرف صحى باجمالى كميات منتجة ٤٠٥ ألف متر مكعب لكل يوم وعدد 109 محطة رفع صرف صحى بجميع قرى ومراكز المحافظة .

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن الشركة تواصل رفع درجة استعدادها والتحقق من جاهزية المحطات لمواجهة أى أعطال أو كسور أو طفوحات تخص قطاعي المياه والصرف الصحي ضمن خطتها لمواجهة الطوارئ والتى تنفذها الشركة سعيا للارتقاء بالمستوى الخدمي الذي تقدمه بسواعد أبنائها

وأوضح الكيميائي محمود أحمد السيد مدير عام المعمل المركزى ومنسق اللجنة العليا لتقييم الأداء بالشركة، أن تلك المناوبات ساهمت فى تطوير أداء الشركة وتشغيل المحطات على مدار ٢٤ ساعة ومتابعة جودة المياه المنتجة لضمان وصول مياه شرب للمواطنين مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه، بالاضافة إلى التأكد من تطبيق جميع أنواع الصيانات بالمحطات والإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للتأكد من استدامة الخدمات لتحقيق رضا المواطنين .