انطلاق فعاليات "منصة الحكواتي" بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.. الليلة

تنطلق أولى فعاليات "منصة الحكواتي" فى النسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، مساء اليوم، الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

تقدم المنصة التى تشرف عليها الفنانة الحكواتية مي عبد السلام، فى السادسة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بأرض دار الأوبرا المصرية، عرض تفاعلي لكل محبي فن الحكي، للمشاركة في تجربة الكتابة والحكي.

كما تقدم المنصة، فى السادسة والنصف من مساء الجمعة المقبل، عرض حكي بعنوان "حكايات مصرية" يقدمه مجموعة من الحكائين من مختلف مدارس الحكي وهم : "علياء سامي، دينا هريدي، محمد زوام، علي عبداللطيف، محمد حافظ، نرمين العطار، لمياء عاشور، طارق رجب، سالمة عصام، هالة الهواري"، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم : "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر" .