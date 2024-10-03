كيف تحمي نفسك من الجلطات؟.. دكتور جمال شعبان يجيب

قدم الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقًا عدة نصائح ذهبية للحماية من الجلطات عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك، مطالبًا بتناول طعام صحي وعدم الإفراط في تناول النشويات و السكريات، و الدهون الحيوانية و المهدرجة( السمن الصناعي).

طرق الحماية من الجلطات

تابع الدكتور جمال شعبان عبر فيس بوك قائلا:" أن الحماية من الجلطات تبدأ من الطفولة مش من بعد سن الـ ٤٠، عشان نحمي نفسنا من الجلطات لازم نلتزم قدر الإمكان والله المستعان بتنفيذ الوصايا العشر التالية:

‏‎1- الطعام الصحي الغني بالخضراوات و الفواكه، و عدم الإفراط في تناول النشويات و السكريات، و الدهون الحيوانية و المهدرجة( السمن الصناعي)، و تعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية و المسلوقة ، و تجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان ، والاهتمام بوجبة الإفطار و الإكثار من شرب الماء( كلوا واشربوا ولا تسرفوا).

2- تجنب زيادة الوزن و السمنة.

‏‎3- الرياضة المنتظمة (المشي ٤٥ دقيقة يوميا)

‏‎4- تنظيم الغذاء :- إفطار مبكر - غداء لا يتعدى الساعة ٣ م - عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة ٨ م أو بدون.

5- النوم بكمية وكيفية كافية

‏‎6- لا تدخن ولا تجالس المدخنين- تجنب التدخين تماما و جميع أنواع المخدرات والمكملات والهورمونات والافراط في المسكنات.

‏‎7- في حالة وجود عوامل الخطورة مثل الضغط و السكر و ارتفاع الكوليسترول يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم، من خلال المتابعة الطبية المنتظمة و العلاج الدوائي المكثف.

‏‎8- حتى الشخص السليم تماماً ، لا بد أن يتعرض مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري، و عمل بعض التحاليل الروتينية ، مثل السكر التراكمي الكولسترول، وظائف الكلي وظائف الكبد، صورة الدم الكاملةنسبة ڤيتامين دال، اليوريك أسيد ، وذلك من أجل الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة علي القلب، فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فاعلية و كانت المضاعفات أقل

9- الحرص على تغيير الحالة المزاجية، بالخروج أسبوعيا

لكسر روتين الحياة، و تخفيف ضغوط العمل، فهذا يساهم إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية و إعادة شحن الطاقة الإيجابية ، و الإقبال علي العمل بعد ذلك بشكل أفضل و أكثر صفاءً.

10- تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان