مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات اليوم
ننشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، في عدد من المدن والمحافظات، وذلك حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة إخبارية شاملة ومميزة لقرائها.
وجاءت مواقيت الصلاة وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة الإلكتروني كالأتي..
مواقيت الصلاة اليوم 3-10-2024
مواقيت الصلاة في القاهرة
موعد أذان الفجر 5:23
موعد أذان الظهر 12:44
موعد أذان العصر 06: 4
موعد أذان المغرب 6:38
موعد أذان العشاء 7:55
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
موعد أذان الفجر 5:27
موعد أذان الظهر 12:49
موعد أذان العصر 4:11
موعد أذان المغرب 6:43
موعد أذان العشاء 8:01
مواقيت الصلاة في قنا
موعد أذان الفجر 5:19
موعد أذان الظهر 12:38
موعد أذان العصر 01: 4
موعد أذان المغرب 6:34
موعد أذان العشاء 7:48
مواقيت الصلاة في أسوان
موعد أذان الفجر 5:19
موعد أذان الظهر 12:37
موعد أذان العصر 01: 4
موعد أذان المغرب 6:34
موعد أذان العشاء 7:47
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
موعد أذان الفجر 5:38
موعد أذان الظهر 1:00
موعد أذان العصر 22: 4
موعد أذان المغرب 6:54
موعد أذان العشاء 8:12
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
موعد أذان الفجر 5:19
موعد أذان الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:02
موعد أذان المغرب 6:34
موعد أذان العشاء 7:52
مواقيت الصلاة في نوبيع
موعد أذان الفجر 5:10
موعد أذان الظهر 12:30
موعد أذان العصر 53: 3
موعد أذان المغرب 6:25
موعد أذان العشاء 7:41
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
موعد أذان الفجر 5:12
وقت صلاة الظهر 12:32
موعد أذان العصر 3:55
وقت صلاة المغرب 6:27
وقت صلاة العشاء 7:42
مواعيد الصلاة في العلمين
موعد أذان الفجر 5:32
وقت صلاة الظهر 12:53
موعد أذان العصر 4:15
وقت صلاة المغرب 6:47
وقت صلاة العشاء 8:05
مواقيت الصلاة في بورسعيد
موعد أذان الفجر 5:18
موعد أذان الظهر 12:40
موعد أذان العصر 4:02
موعد أذان المغرب 6:34
موعد أذان العشاء 7:52
مواقيت الصلاة في رفح الجديدة
موعد أذان الفجر 5:11
موعد أذان الظهر 12:32
موعد أذان العصر 54: 3
موعد أذان المغرب 6:26
موعد أذان العشاء 7:44