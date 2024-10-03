مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات اليوم

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، في عدد من المدن والمحافظات، وذلك حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة إخبارية شاملة ومميزة لقرائها.

وجاءت مواقيت الصلاة وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة الإلكتروني كالأتي..

مواقيت الصلاة اليوم 3-10-2024

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 5:23

موعد أذان الظهر 12:44

موعد أذان العصر 06: 4

موعد أذان المغرب 6:38

موعد أذان العشاء 7:55

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:27

موعد أذان الظهر 12:49

موعد أذان العصر 4:11

موعد أذان المغرب 6:43

موعد أذان العشاء 8:01

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر 5:19

موعد أذان الظهر 12:38

موعد أذان العصر 01: 4

موعد أذان المغرب 6:34

موعد أذان العشاء 7:48

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 5:19

موعد أذان الظهر 12:37

موعد أذان العصر 01: 4

موعد أذان المغرب 6:34

موعد أذان العشاء 7:47

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

موعد أذان الفجر 5:38

موعد أذان الظهر 1:00

موعد أذان العصر 22: 4

موعد أذان المغرب 6:54

موعد أذان العشاء 8:12

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 5:19

موعد أذان الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:02

موعد أذان المغرب 6:34

موعد أذان العشاء 7:52

مواقيت الصلاة في نوبيع

موعد أذان الفجر 5:10

موعد أذان الظهر 12:30

موعد أذان العصر 53: 3

موعد أذان المغرب 6:25

موعد أذان العشاء 7:41

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 5:12

وقت صلاة الظهر 12:32

موعد أذان العصر 3:55

وقت صلاة المغرب 6:27

وقت صلاة العشاء 7:42

مواعيد الصلاة في العلمين

موعد أذان الفجر 5:32

وقت صلاة الظهر 12:53

موعد أذان العصر 4:15

وقت صلاة المغرب 6:47

وقت صلاة العشاء 8:05

مواقيت الصلاة في بورسعيد

موعد أذان الفجر 5:18

موعد أذان الظهر 12:40

موعد أذان العصر 4:02

موعد أذان المغرب 6:34

موعد أذان العشاء 7:52

مواقيت الصلاة في رفح الجديدة

موعد أذان الفجر 5:11

موعد أذان الظهر 12:32

موعد أذان العصر 54: 3

موعد أذان المغرب 6:26

موعد أذان العشاء 7:44