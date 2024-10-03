الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ماسك: الحزب الديمقراطي يريد حرمان الأمريكيين من حرية التعبير

ايلون ماسك
ايلون ماسك

قال إيلون ماسك، مؤسس "تسلا وسبيس إكس" أن الحزب الديمقراطي يريد حرمان الأمريكيين من حرية التعبير.

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وبحسب" روسيا اليوم"، نشر ماسك في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أن "الحزب الديمقراطي يريد بشكل سافر أن يحرمنا من حرية التعبير تحت ذريعة ما يعتبرونه خطاب الكراهية.
وكان المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري جيمس ديفيد فانس قد تحدث عن "خطر فرض الرقابة" في الولايات المتحدة من قبل المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، معتبرا ذلك الخطر الرئيسي على الديمقراطية في البلاد.
يذكر أن إيلون ماسك كان قد أعرب عن تأييده للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب.

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