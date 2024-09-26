X تصدر أول تقرير شفافية منذ تولي إيلون ماسك المسؤولية

نشرت X تقريرها الأكثر تفصيلاً عن ممارسات تعديل المحتوى منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة. يقدم التقرير، وهو الأول لشركة X منذ أكثر من عام، نظرة ثاقبة جديدة حول كيفية تطبيق X لقواعدها بينما تكافح من أجل التمسك بالمعلنين الذين أثاروا مخاوف بشأن السمية على المنصة.

يُظهر التقرير، الذي يوضح بالتفصيل عمليات إزالة المحتوى وتعليق الحسابات من النصف الأول من عام 2024، أن عمليات التعليق تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف منذ آخر مرة شاركت فيها الشركة البيانات. علقت X ما يقرب من 5.3 مليون حساب خلال الفترة، مقارنة بـ 1.6 مليون تعليق خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

بالإضافة إلى عمليات التعليق، تقول X إنها "أزالت أو وضعت علامات" على أكثر من 10.6 مليون منشور لانتهاك قواعدها. وقد شكلت انتهاكات سياسة السلوك البغيض للشركة ما يقرب من نصف هذا العدد، حيث اتخذت X إجراءات بشأن 4.9 مليون منشور من هذا القبيل. كما شكلت المنشورات التي تحتوي على إساءة ومضايقة (2.6 مليون) ومحتوى عنيف (2.2 مليون) نسبة كبيرة من عمليات الإزالة والعلامات.

في حين أن هذه الأرقام لا تروي قصة كاملة عن حالة المحتوى على X - لا تميز الشركة بين المنشورات التي تزيلها وتلك التي تصنفها، على سبيل المثال - إلا أنها تُظهر أن المحتوى البغيض والمسيء والعنيف من بين أكبر القضايا التي تواجه المنصة. هذه هي أيضًا نفس القضايا التي أثار العديد من المعلنين وجماعات الحقوق المدنية مخاوف بشأنها منذ استحواذ ماسك على الشركة. في التقرير، تدعي X أن المحتوى المخالف للقواعد يمثل أقل من 1 في المائة من جميع المنشورات المشتركة على المنصة.



تشير الأرقام أيضًا إلى وجود زيادات كبيرة في هذا النوع من المحتوى منذ آخر أرقام شاركها تويتر قبل استحواذ ماسك. على سبيل المثال، في النصف الأخير من عام 2021، وهي المرة الأخيرة التي شارك فيها تويتر مثل هذه البيانات، أفادت الشركة أنها علقت حوالي 1.3 مليون حساب بسبب انتهاكات شروط الخدمة و"اتخذت إجراءات" ضد حوالي 4.3 مليون.

سبق أن نشرت X تقريرًا مختصرًا في منشور مدونة مكون من 383 كلمة في أبريل الماضي، والذي شارك بعض الإحصائيات حول إزالة المحتوى، لكنه لم يقدم أي تفاصيل تقريبًا عن طلبات الحكومة للحصول على معلومات أو إزالة المنشورات. التقرير الجديد هو تحسن كبير على هذه الجبهة. يقول إن X تلقت 18737 طلبًا حكوميًا للحصول على معلومات، وكانت غالبية الطلبات من داخل الاتحاد الأوروبي ومعدل إفصاح مُبلغ عنه بنسبة 53 بالمائة. كما تلقت X 72703 طلبًا من الحكومات لإزالة المحتوى من منصتها. تقول الشركة إنها اتخذت إجراءات في ما يزيد قليلاً عن 70 بالمائة من الحالات. شكلت اليابان الغالبية العظمى من تلك الطلبات (46648)، تليها تركيا (9364).