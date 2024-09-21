إيلون ماسك يتراجع في معركته مع القضاة البرازيليين لاستعادة X

إيلون ماسك يحارب القانون، ويبدو أن القانون قد فاز.

تراجعت X، منصة التواصل الاجتماعي التابعة لماسك، في معركتها مع القضاء البرازيلي، بعد الامتثال لأوامر المحكمة التي منعت المستخدمين في البلاد من الوصول إلى X.

استسلمت المنصة لأحد المطالب الرئيسية التي قدمتها المحكمة العليا في البرازيل بتعيين ممثل قانوني في البلاد. كما دفعت الغرامات المستحقة وأزالت حسابات المستخدمين التي أمرت المحكمة بإزالتها على أساس أنها تهدد ديمقراطية البلاد، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ومع ذلك، فإن المعركة لم تنته بعد. قالت المحكمة العليا إن X لم تقدم الوثائق المناسبة التي تُظهر أنها عينت راشيل دي أوليفيرا كونسيساو كممثلة برازيلية لها. وقد أعطت الشركة خمسة أيام لتقديم وثائق تثبت تعيينها.

كان ماسك على خلاف مع قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منذ أبريل بعد أن أمر الشركة بإزالة أكثر من 100 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي كانت تتساءل عما إذا كان الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو قد خسر الانتخابات في عام 2022 حقًا.

بحلول منتصف أغسطس، أغلق ماسك مكاتب X في البرازيل، تاركًا إياها بدون ممثل قانوني في البلاد، وهو شرط قانوني للشركات للعمل هناك.

ورد مورايس بإصدار أمر لمقدمي خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في البرازيل بحظر الوصول إلى X.

استخدم ماسك منصته لمهاجمة مورايس، واصفًا إياه بأنه "طاغية شرير" من بين أشياء أخرى.

في الأسبوع الماضي، ظهرت X مرة أخرى في البرازيل بعد تحديث للبرنامج قالت إنه كان "استعادة خدمة غير مقصودة ومؤقتة للمستخدمين البرازيليين". لكن مورايس قال إن ذلك كان "متعمدًا وغير قانوني ومستمرًا"، وفرض غرامة قدرها 5 ملايين ريال برازيلي (680 ألف جنيه إسترليني) على X، بالإضافة إلى 18.3 مليون ريال برازيلي (2.5 مليون جنيه إسترليني) تم فرضها بالفعل.

اعترض ماسك على الأوامر القانونية بإزالة بعض المنشورات والحسابات في البرازيل وأستراليا، مدعيًا أنه كان بطلاً لحرية التعبير، على الرغم من أنه كان أقل صراحة بشأن إزالة المحتوى في دول مثل تركيا والهند. يجعل عدد سكان البرازيل البالغ 200 مليون نسمة منها سوقًا جذابة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.



كانت شركة Starlink، مزود خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المملوك لـ Musk، في نزاع مع السلطات البرازيلية أيضًا.

جمّد مورايس أصول الشركة لأنها رفضت فرض الحظر على X، ولكن في 4 سبتمبر قالت إنها ستمتثل.