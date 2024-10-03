الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مقتل أمريكي في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية

الغارات الاسرائيلية
الغارات الاسرائيلية على لبنان

كشفت الحكومة الأميركية، أن مواطنًا أمريكيًا من ديربورن بولاية ميشيغان قتل في لبنان، بينما ذكر صديقه وجيرانه أنه لقي حتفه في غارة جوية إسرائيلية.

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وبحسب" سكاي نيوز عربية"، قال متحدث باسم البيت الأبيض: "نشعر بحزن عميق لوفاة كامل أحمد جواد وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه. وفاته أمر مأساوي، مثلها مثل وفاة كثير من المدنيين في لبنان".
و قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عندما سئل عن تقارير بشأن وفاة أميركي في لبنان: "نعلم أن مقيما دائما بشكل قانوني، وليس مواطنا أميركيا (قتل في لبنان)، لكننا بالطبع نقدم خالص تعازينا للعائلة.
وحسب صحيفة "ديترويت نيوز" الأميركية، فإن جواد كان في لبنان لرعاية والدته المسنة.

وقال صديقه حمزة رضا ومجموعات محلية في ديربورن على منصات التواصل الاجتماعي، إن جواد قتل في غارة جوية إسرائيلية، ووصفوه بأنه "أحد أطيب البشر وأكثرهم كرما".

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية العنيفة على لبنان، المستمرة منذ أيام، عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وتشريد أكثر من مليون شخص.

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