الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صحة لبنان: مقتل ٦ أشخاص وإصابة ٧ آخرين جراء قصف الاحتلال في بيروت

جرائم الاحتلال في
جرائم الاحتلال في لبنان

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية وسط العاصمة بيروت وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك. 

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إسرائيل تشن غارة بالقنابل الفوسفورية على الضاحية الجنوبية في لبنان

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إسرائيل تأمر سكان 3 أحياء في لبنان بالإخلاء الفوري

 وقالت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "ارتفع عدد الشهداء إلى ستة بعد استشهاد أربعة جرحى متأثرين بإصاباتهم البالغة، إضافة إلى الشهيدين اللذين قضيا فور وقوع الغارة، وتتم معالجة الجرحى السبعة الآخرين في المستشفيات التي نُقلوا إليها".

وفي الأول من أكتوبر الجاري، شنت إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني، عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر الماضي.

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