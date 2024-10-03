الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الصحة العالمية: مستشفيات لبنان مكتظة بعدد كبير من المصابين

جرائم الاحتلال في
جرائم الاحتلال في لبنان

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن مستشفيات لبنان مكتظة بسبب العدد الكبير من المصابين، وإن النظام الصحي في البلاد يكافح للتعامل مع الوضع.

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وبحسب"روسيا اليوم"، قال أدهانوم، على منصة "إكس"، عدد القتلى في لبنان آخذ في الارتفاع والمستشفيات مكتظة بعدد كبير من المصابين، وقد أضعفت الأزمات المتتالية النظام الصحي الذي يكافح من أجل تلبية الاحتياجات الكبيرة.
وأضاف، أنه التقى سفراء دول الجامعة العربية في جنيف لمناقشة الوضع الصحي في لبنان والمنطقة. مؤكدا أنهم اتفقوا على ضرورة حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمدنيين، لا سيما اللاجئين، وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية لهم.
وأشار إلى أن العنف في المنطقة يجب أن يتوقف لمنع "المزيد من الخسائر والمعاناة"، وأي تصعيد إضافي للصراع، سيكون له "عواقب كارثية على المنطقة".

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