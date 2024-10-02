وزراء داخلية مجموعة السبع يبحثون قضية الهجرة غير الشرعية.. وليبيا تتصدر المشهد

عقد وزراء داخلية دول مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، في ميرابيلا إيكلانو بمقاطعة أفيلينو الإيطالية اجتماعًا في لحظة تشهد عدم استقرار دولي كبير، واتساع الصراع في الشرق الأوسط بشكل خطير، ولا تظهر الحرب التي شنتها موسكو ضد كييف أي علامات على نهايتها، حسبما ذكرت وكالة آجي الإيطالية.

ورأس الاجتماع، الذي يستمر حتى بعد غدٍ الجمعة، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، في حضور نظرائه من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحد، وسوف يركز الاجتماع على قضايا الهجرة غير الشرعية والنظامية ومكافحة تهريب المخدرات.

وسيحضر أيضًا ممثلون آخرون لدول ثالثة، مثل ليبيا وتونس والجزائر، باعتبارهم من بين الدول المعنية بشكل مباشر بظاهرة الهجرة على طريق البحر الأبيض المتوسط.

ووصل ما لا يقل عن 30,147 مهاجرًا غير نظامي إلى إيطاليا عن طريق البحر من ليبيا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بالإضافة إلى 15,931 من تونس؛ و2662 مهاجرا آخرين من تركيا و951 من الجزائر.

وتهيمن الطرق من ليبيا على مشهد الهجرة لعام 2024، على الرغم من انخفاض التدفق بنسبة 17.8 في المائة مقارنة بـ 36680 شخصًا وصلوا خلال نفس الفترة من عام 2023.

وليس من قبيل الصدفة أن تركز جلسة العمل الأولى على موضوع الأمن فيما يتعلق بالسيناريوهات الدولية المتطورة باستمرار.

وفي الجلسات التالية لمجموعة السبع، كما هو متوقع في بيان صحفي صادر عن الوزارة، سيتم تناول مواضيع حساسة ومترابطة أخرى: من الأمن السيبراني إلى مكافحة الشبكات الإجرامية الدولية المسؤولة عن نشر المخدرات الاصطناعية، بدءا بالفنتانيل؛ من المخاطر والفرص في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى مكافحة المتاجرين بالبشر.



ويشارك في العمل أيضًا، ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لتعزيز أسلوب الحياة الأوروبي، مارغريتيس شيناس، ومفوضة الشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، بالإضافة إلى ممثلين عن الإنتربول والمنظمة الدولية. منظمة الهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.