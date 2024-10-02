شرطة التعمير تضبط 126 قضية خلال يوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، بعدة حملات أسفرت عن ضبط (126) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.

وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.

وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.

كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.

من ناحية أخرى، أجرى فريق من نيابة الجيزة، معاينة في موقع انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق بالدقي، انهار أجزاء منه دون وقوع إصابات وأمرت بتشكيل لجنة هندسية للمعاينة، كما أمرت بإخلاء العقار لحين ترميمه وسماع أقوال مسئولي الحي.

بالفحص تبين سقوط بلكونة شقة من الدور الثاني على الأول بالعقار رقم 4 بجوار إحدى المكتبات دون خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة يفيد وقوع انهيار جزئي داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع الكشافة بمنطقة الدقي.