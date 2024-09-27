ضحايا المحفظة الإلكترونية.. كشف ملابسات وفاة سائق وإصابة عامل بالجيزة

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال (سائق" توفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر" – عامل "مصاب بجروح متفرقة").

بالانتقال وبسؤال (الثانى) قرر أنه حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة المتوفى وبحوزتهما مبلغ مالى قاما بالتوقف أمام أحد المحال لتحويل مبلغ مالىعبر محفظته الإلكترونية لأحد الأشخاص وعقب إنصرافهما بالسيارة فوجئا بدراجتين ناريتين يستقلهما مجهولين قاموا بإستيقافهما وقام أحدهما بالتعدى عليهما بسلاح محدثاً إصابتهما المشار إليها والتى أودت بحياة الأول وإستولوا على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 متهمين " لـ 3 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم ( 2 سلاح أبيض "مطواة ، سنجة" – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ") .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات) .



وقدرت أفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الداخلية انه بتاريخ 26 سبتمبر الجارى وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا الجنائية) وحال محاولة إستيقافها بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.



