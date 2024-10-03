يعد طبق الصيادية من الأطباق الرئيسية العربية المفضله أوقات العزومات خاصة عند عشاق المأكولات البحرية.



ويحتوى طبق الصيادية على فوائد عديدة لأحتوائها على السمك ويسهل تحضيرها بالعديد من الطرق لتنال إعجاب لأفراد الأسرة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الصيادية بالسمك المشوي بخطوات سهلة وبسيطة.



المقادير

- للسمك :

الهامور : كيلو (طازج)

البصل : 2 حبة (مقطّع إلى دوائر)

الليمون : 2 حبة (حامض ومقطّع إلى دوائر)

طماطم : 2 حبة (مقطّعة إلى دوائر)

زيت الذرة : ربع كوب

فليفلة خضراء : 2 حبة (مقطّعة إلى دوائر)

الفلفل الحار : 1 حبة (مقطّع إلى دوائر)

الثوم : 4 فصوص (مهروس)

كزبرة خضراء : حسب الرغبة (مفرومة)

الكمون : ملعقة صغيرة

الكركم : نصف ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

- للأرز :

أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومنقوع في ماء فاتر)

ماء ساخن : 4 اكواب

البصل : 2 حبة (حجم كبير ومقطّع إلى شرائح)

طماطم : 1 حبة (مقطّعة إلى مكعبات صغيرة)

معجون الطماطم : نصف ملعقة كبيرة

ملح : 2 ملعقة صغيرة

الكمون : ربع ملعقة صغيرة

بهار كبسة : نصف ملعقة كبيرة (خشن)

بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

زيت الذرة : 4 ملاعق كبيرة

لوز : حسب الرغبة (محمّص للزينة)

طريقة التحضير

لتحضير السمك: اغسلي سمك الهامور بالماء جيداً، ثم انقعيه بالملح والليمون لحوالي ساعة.

اغسلي السمك مرة أخرى بالماء، واقطعي الرأس والذيل واحتفظي بهما جانباً.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي السمك في صينية فرن، وتبّليه بالكمون والكركم والملح والفلفل الأسود وبهارات السمك من الخارج والداخل.

وزّعي الطماطم والبصل والفليفلة الخضراء والفلفل الحار والثوم والكزبرة والليمون داخل السمك وحوله في الصينية.

غلّفي الصينية بورق القصدير، وأدخليها إلى الفرن لمدة 30 دقيقة.

لتحضير الأرز: سخني الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي الطماطم ومعجون الطماطم ورأس السمك والذيل، ثم نكّهي بالملح والكمون وبهارات الكبسة والبهارات المشكّلة، وصبّي الماء.

اتركي المزيج على النار حتى يغلي لمدة 5 دقائق.

صفّي الأرز من الماء جيداً، وأضيفيه إلى القدر، واتركيه حتى يتشرب الأرز السوائل، ثم خففي النار واتركيه حتى ينضج تماماً.

أخرجي صينية السمك من الفرن، وتخلّصي من ورق القصدير، ثم أعيدي الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر.

اسكبي الأرز في طبق التقديم، ثم وزعي السمك المحمّر على الوجه، وزيّني الصيادية باللوز المحمّص، ثم قدميها ساخنة.