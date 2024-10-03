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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة تحضيرصينية مكرونة بالنقانق

طريقة تحضيرصينية
طريقة تحضيرصينية مكرونة بالنقانق

تفضل الأمهات تحضير الوصفات السريعة في الاوقات الضيقه أو عند حاجة للإبناء لتغيير في الروتين المعتاد في مائدة الغداء.
وتحتل المكرونة مكانى خاصة بين الأطباق المفضله لدى الكبار والصغار لسهولة تحضيرها بمكونات متنوعة.
واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضيرصينية مكرونة بالنقانق بخطوات سهلة وبسيطة.
 

المقادير
- للبشاميل :
دقيق : ملعقة كبيرة
حليب : كوب (سائل)
جبن كريمي : 2 ملعقة كبيرة
الزبدة : ملعقة كبيرة (أو زيت)
- مكرونة : عبوة
- النقانق : عبوة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- طماطم : 1 حبة (مفرومة)
- الزيت : ملعقة كبيرة
- ملح : حسب الرغبة
- بهارات : حسب الرغبة
- جبن موزاريلا : 100 غراماً
- الكركم : رشّة (اختياري)
- بابريكا : رشّة (اختياري)
طريقة التحضير
اسلقي المعكرونة بالماء والملح بحسب التعليمات على العبوة وصفيها وضعيها جانباً.
حمسي البصل بالزيت، ثم أضيفي الطماطم، واتركي المكونات حتى تتسبك، ثم قطعي النقانق وأضيفيه لمزيج الطماطم.
أضيفي المكرونة المسلوقة لمزيج النقانق والصلصة، وقلبي بتأنٍ.
ضعي المكرونة مع الصلصة في صينية فرن.
لتحضير البشاميل: ضعي الدقيق في قدر على النار وقلبيه قليلاً، ثم  أضيفي ملعقة زيت أو زبدة مع التحريك، ثم صُبي الحليب بالتدريج وحركي ليثقل القوام، ثم أضيفي ملعقتين الجبنة وصبي الصلصة فوق المكرونة بالصينية.
انثري جبن الموزاريلا على الوجه، وأدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً لمدة 15 دقيقة، وقدميها ساخنة

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