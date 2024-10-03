نشاط مكثف بقصر ثقافة شمال سيناء

تستأنف قصور ثقافة شمال سيناء، الفعاليات الثقافية والفنية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان.

نفذت ثقافة شمال سيناء، بالمشاركة فى القافله الثقافية والفنية التى ينظمها المجلس القومى للسكان بقرية الجورة بالشيخ زويد، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية « بداية جديدة لبناء الانسان» بعروض فنيه متنوعة، ومسرح عرايس، وورش فنية فى الرسم، واكتشاف مواهب، بمتابعة واشراف كابتن مدحت نجيب مسئول قسم المواهب بالفرع.

الأنشطة الثقافية والفنية تقدم تحت رعاية وزارة الثقافة، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت اشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ، المنعقدة باقليم القناة وسيناء برئاسة الاستاذ أمل عبدالله واشراف د/ شعيب خلف مدير عام الاقليم، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة الاستاذ أشرف المشرحانى.