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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نصر أبو الحسن يستقيل من رئاسة الإسماعيلي

نصر أبو الحسن رئيس
نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي

كشف الإعلامي خالد الغندور أن نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي ومصطفى شلة أمين الصندوق بالنادي، أخطرا أعضاء المجلس باستقالتهما ردا على الانقسامات التي تضرب المجلس وتسبب في رفض إتمام التعاقد مع شوقي غريب خلفا للراحل إيهاب جلال.

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جماهير الإسماعيلي تعترض على تعيين شوقي غريب

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور على قناة المحور:نصر أبو الحسن ومصطفى شلة استقالا شفهيا وضغوط من رموز وقدامى الإسماعيلي لاستمرارهما.

وتابع خالد الغندور :الإسماعيلي قلعة رياضية كبيرة مهدد بالهبوط لدوري المحترفين بسبب حرمانه من القيد فترتين وخلافات مجلس الإدارة ولك الله يا إسماعيلي

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