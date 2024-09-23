مقاطعة البيض مطلب شعبي .. مواطنون : "خليه يمشش"

بعد ارتفاع الأسعار..

مع بداية العام الدراسي الجديد، أحدث ارتفاع أسعار بيض المائدة حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع وصول سعر الطبق إلى 180 جنيها، ما يعني أن البيضة الواحدة وصلت 6 جنيهات، وهو ما يضع أعباء جديدة على جميع الأسر الذين يحرصون على تجهيز ساندوتشات لأبناهم عند الذهاب للمدرسة.

ارتفاعات جديدة لأسعار البيض

محرر الوفد أجرى جولة تفقدية في العديد من أسواق الوراق بالجيزة لمعرفة آراء المواطنين على تلك الارتفاعات لأسعار للبيض، حيث قال سيد علي مواطن يبلغ من العمر 55 عامًا " لدي 3 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، ولا أعلم كيف أواجه مصاريف الدراسة، وتجهيز ساندوتشات المدرسة: قائلا:" البيضة بقت بـ6 جنيه، وتحطها في ساندوتش فينو للعيل، شوف هجيب فينو بكام وكام بيضة لعيالي، ودي حاجة واحدة بس مش بكلمك عن باقي الحاجة وإزاي بنقضي باقي اليوم".

أسعار البيض في الأسواق

"أنا مش عارفة اعمل إيه بجد" بتلك الكلمات بدأت سميحة عبد السلام سيدة تبلغ من العمر 44 عام، والتي لم تشكو من ارتفاع البيض وحسب بل من السلع في الأسواق، وجاءت أسعار البيض المرتفعة لترهقنا خاصة أن البيضة المفروض بـ3 جينه ولا 4 إزاي توصل لـ6 جنيه مرة واحدة، يعني اللي معاه 4 عيال مثلا يجيب بيض بكام ويعمل حسابه على عيش فينو قد إيه، علشان العيال تاكل وتشبع، مطالبة بوجود رقابة على الأسواق بغية انخفاض الأسعار.

كبار منتجي بيض المائدة

ومن آراء المواطنين في الشارع، مرورًا بالإجراءات التي اتخذها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهي تحريك دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة، بغية السيطرة على الأسواق وإحداث نوع من التوزان، يتسائل المواطنين على موعد انخفاض أسعار البيض، وظهر ذلك جليا في تدشين هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لمقاطعة البيض حاملين شعار" خليه يمشش" وهو ما يعكس الاستياء الشديد من ارتفاع الأسعار.

مقاطعة البيض

ودعى حساب يحمل اسم صوت كوم امبو ونجوعها إلى مقاطعة البيض لمدة أسبوع مثلما قام مواطنين وجه بحري بتلك الحملة، قائلا:" خليه يمششش في الحر والكل يساعد الغني والفقير، وخالوا بالكم اللي قادر يشتري البيض دلوقتي بكرة مش هيقدر".

ارتفاع الأسعار للبيض

وحرصًا على نجاح المباردة قال حساب يحمل اسم عمر عزب: أنا هبدأ بنفسي وهقاطع البيض في المحل عندي، لأن بجد حرام، قاطع قاطع قاطع، وفي اسيتاء من ارتفاع الأسعار وسخرية شديدة قال محمد علي النوبي عبر فيس بوك": من اليوم البدأ في مقاطعة البيض ونقول للتجار خلي كراتين البيض تفقس عندكم، توكلنا على الله.