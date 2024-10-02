وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وشملت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور بدر عبدالعزيز محمد بدر، عميدًا لكلية الآداب جامعة بورسعيد.

كما شملت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور إبراهيم عبدالرازق أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بني سويف.

وتتضمن قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتورة إيناس أحمد علي الجندي، عميدًا لكلية طب الفم والأسنان جامعة كفر الشيخ.

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع جامعة أبردين

واستقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جون سكاتن عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبردين البريطانية والوفد المرافق له، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وناقش الاجتماع متابعة التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة أبردين لفتح فرع لها فى مصر، ومناقشة آخر التطورات لاستكمال اتفاق التعاون.

وأشار الدكتور عاشور إلى اهتمام الوزارة بملف الشراكات الدولية، وخاصة مع الـمؤسسات ذات السمعة والمكانة المتميزة، مثمنًا التقدم الذي أحرزته علاقات التعاون مع بريطانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرًا بفتح أفرع للعديد من الجامعات البريطانية العريقة، والذي يعكس حجم العلاقات القوية بين البلدين.

وأكد الوزير تركيز سياسة الوزارة في التوسع فى مجال التعليم العالى على التخصصات الدراسية الحديثة ومواكبتها لتطورات العلوم والتكنولوجيا في العالم، ومراعاة معايير الجودة العالمية، والتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وخدمة متطلبات التنمية.



وبحث الوزير مع وفد الجامعة التعاون في مجالات ( الهندسة، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي)، وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة وجهات التصنيف والتأهيل البريطانية، ومنها فتح مكتب للكلية الملكية للجراحين بأدنبرة في مصر، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، ستمثل نقلة نوعية في دعم التعليم العالى، وخاصة القطاعين الطبي والهندسي، ورفع مستوى الخريجين بهما لمستوى نظرائهم بالدول المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في هذه القطاعات الهامة، منوهًا بالاستفادة من خبرات الجامعات المصرية ذات المستشفيات الجامعية العريقة، والتعاون معها في تقديم برامج دراسية في التخصصات الطبية.

