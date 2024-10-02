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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إسماعيلي 2005 يخسر أمام سموحة في بطولة الجمهورية

فريق الإسماعيلي مواليد
فريق الإسماعيلي مواليد 2005

خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2005 من سموحة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب أحد فنادق المحافظة، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري الجمهورية للناشئين.

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استدعاء النجعاوي لاعب الإسماعيلي لمعسكر منتخب 2008

بدأ الفريق بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبد الرازق

خط الدفاع: بيدو حسن و حمادة صلاح و يوسف محمد

خط الوسط: عبد الرحمن كتكوت و محمود حجازي و عمر عبد السميع و هاني بطرس

خط الهجوم: محمود سنجاري و إبراهيم عبد العال و مهند عبد العاطي

وشارك في الشوط الثاني نادر علاء وأنور عبد السلام و محمد عمرو و كامل عبد الحكيم بدلا مهند عبد العاطي و عمر عبد السميع و هاني بطرس و إبراهيم عبد العال.

ويقود الفريق جهاز مكون من: أحمد الجمل مدير فني و محمد جابر مدرب عام و العسقلاني شعيب مدرب أحمال و أحمد عبده مدرب حراس مرمى و مصطفى بوكس أخصائي علاج طبيعي ومحمد صالح إداري.

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