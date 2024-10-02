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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

البحوث الفلكية تكشف حقيقة زلزال ضرب منطقة المعادي والبساتين

مقياس ريختر
مقياس ريختر

تزايدت الاستفسارات حول حقيقة الزلزال الذي ضرب منطقة المعادي والبساتين، إذ انتشرت منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تشير إلى شعور المواطنين بحدوث زلزال قبل أقل من ساعة. فما هي الحقيقة وراء ذلك؟

زلزال المعادي

وكشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن سبب شعور سكان المعادي والبساتين بهزة أرضية وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأوضح رابح أن السبب يعود إلى أعمال إنشائية قرب منطقة البساتين، مما أدى إلى حدوث هزة بقوة 1.9.

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وأكد رئيس المعهد في تصريحات له على أن الشبكة القومية للزلازل تضم أكثر من 70 محطة تم اختيار مواقعها بعناية بناءً على التاريخ الزلزالي لمصر، مما يجعل من المستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله، حتى لو كانت قوته أقل من الصفر. وتُعد هذه الشبكة من بين الأحدث عالميًا، حيث تُعتبر مصر من أوائل الدول في هذا المجال، مع تاريخ زلزالي يمتد لأكثر من 5 آلاف سنة.

 

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وبالنسبة لوضع مصر بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، أشار رابح إلى أن مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية المعروفة، ولكن قربها من مناطق نشطة زلزالياً مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوة، مؤكدا أن مرونة المجتمع المصري في مواجهة الصدمات تلعب دورًا حاسمًا في تقليل الخسائر الناتجة.

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