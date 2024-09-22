زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة خراسان الإيرانية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر محافظة خراسان الشمالية بشمال شرق إيران بعد ظهر الأحد وفقًا لوسائل إعلام رسمية.

كان مركز الزلزال مدينة بجنورد، وهى مدينة في وسط خراسان الشمالية على بعد 700 كيلومتر من العاصمة طهران.

وفقًا للمركز الإيراني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، وقع الزلزال في الساعة 16:13 بالتوقيت المحلي (14:43 بتوقيت جرينتش) على عمق 8 كيلومترات.

أعقب ذلك هزتان قويتان في نفس المدينة في وقت سابق من يوم الأحد، بقوة 4.7 و4.1 درجة، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

تشير التقارير الأولية إلى أن الزلزال تسبب في أضرار للمنازل في عدة قرى في جميع أنحاء المحافظة وأسفر عن بعض الإصابات.

ومع ذلك، لم ترد تقارير فورية عن وفيات، حسب وكالة الأناضول.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن جمعية الهلال الأحمر في محافظة خراسان الشمالية أرسلت بسرعة فرق التقييم والإغاثة إلى المناطق المتضررة في بجنورد.