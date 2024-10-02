مصادر إيرانية: خامنئي حذر نصر الله من مخطط إسرائيلي لاستهدافه وطلب منه مغادرة لبنان

كشفت مصادر إيرانية أن المرشد الإيراني علي خامنئي حذر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، من خطة إسرائيلية لاغتياله، داعياً إياه لمغادرة لبنان قبل أيام من العملية المحتملة ، وأفادت التقارير بأن خامنئي أرسل رسالة عبر مبعوثه إلى نصر الله بعد حادثة تفجير أجهزة الاتصال التابعة للحزب في 17 سبتمبر، محذراً من وجود عملاء إسرائيليين داخل الحزب.

المبعوث الذي حمل الرسالة كان عباس نيلفروشان، القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني، والذي استُشهد لاحقاً في غارة إسرائيلية استهدفت نصر الله. وأكد مصدر إيراني رفيع أن خامنئي يشعر بقلق بالغ من الاختراق الإسرائيلي للطبقات العليا في الحكومة الإيرانية.

وأضاف مسؤول إيراني آخر أن خامنئي، الذي يُعتقد أنه موجود في مكان شديد الحماية داخل إيران، أمر بإطلاق نحو 200 صاروخ على إسرائيل كاستجابة لمقتل نصر الله ونيلفروشان وإسماعيل هنية.

منذ حرب 2006، اتخذ نصر الله احتياطات كبيرة، حيث قلل من ظهوراته العامة وحافظ على دائرة ضيقة من الأشخاص الذين يقابلهم، مما يشير إلى مدى القلق الذي يساوره من محاولات اغتياله.

في المقابل، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، أن الجيش كان لديه معلومات "في الوقت الفعلي" حول اجتماع نصر الله مع قادة آخرين، دون توضيح كيف حصلوا على هذه المعلومات، لكنه أشار إلى أن الاجتماع كان يتناول التخطيط لشن هجمات على إسرائيل.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مصادر على الأرض كانت جزءًا من المعلومات التي استندت إليها إسرائيل في تنفيذ العملية ضد نصر الله، حيث تم اتخاذ قرار الضربة في يوم الهجوم ذاته، بعد أن اعتقد القادة الإسرائيليون أن لديهم وقتًا قصيرًا قبل أن يغادر نصر الله الموقع.

تأتي هذه الأحداث في وقت يتزايد فيه القلق حول الخروق الأمنية داخل حزب الله، مما يثير الكثير من التساؤلات حول الوضع الأمني في المنطقة. وقد نعى حزب الله نصر الله بعد إعلان إسرائيل عن اغتياله، بينما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن اغتياله يُعد "خطوة هامة" نحو إعادة سكان الشمال إلى مناطقهم.