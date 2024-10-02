احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. اللواء محمود توفيق يهنئ وزير الدفاع

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول عبدالمجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".

وجاء في نص الرقية:

يَسرنى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة الإحتفال بذكرى الســـادس من أكتـوبـــر أن نَبعث لســـيادتكـــم والمجلــس الأعلـى للقــوات المسلحـة والقــــادة والضـــباط وضــباط الصــف والجنــود والصـناع العســكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلامبخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

لقد كان عطاء قواتنا المسلحة الباسلة.. وسيظل متصلاً بمسيرة العمل الوطنى وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورها الوطنى فى كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء.. وتذخر ملحمة العبور العظيم فى السادس من أكتوبر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه.

حفظ الله قواتنا المسلحة عريناً للأبطال .. ومهداً للتضحيات .. ونبراساً للوطنية والعطاء .. إنه تعالـى نعـم المولـى ونعـم النصــير، وكل عام وسيادتكم بخير