وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام الدراسة كفر الزيات

قام اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عدد من مدارس ادارة كفر الزيات التعليمية تتمثل فى مدرسة كفر حشاد للتعليم الأساسي ، ومدرسة الشهيد عميد اركان حرب محمد السيد الكومى الإعدادية. ومدرسة كفر الهواشم للتعليم الاساسى .

وتفقد انتظام الدراسة بالمدارس واثنى على التفاعل الجيد بين الطلاب والمعلمين داخل الفصول وكذلك ارتفاع معدلات نسب حضور الطلاب، وأثنى حسن على إلتزام المدارس بمعدلات الكثافات داخل الفصول، وتلاحظ خلال المتابعة ،إلتزام الطلاب بالزي المدرسى، كما تابع جداول المعلمين ودفاتر التحضير، والاشراف المدرسى .

وتابع حسن قاعات رياض الأطفال بمدرستى كفر حشاد للتعليم الأساسي، ومدرسة كفر الهواشم للتعليم الأساسي، وأثناء المتابعة أكد وكيل الوزارة على ضرورة الإهتمام بالتغذية السليمة للأطفال وتوعيتهم وتوعية أولياء الأمورمن خلال تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية التى تهدف للتوعية بأهمية الغذاء الصحى وأهميته لبناء الجسم والعقل.

واطمأن حسن على توافر وسائل الأمن والسلامة بالمدارس ووجه حسن بضرورة الإهتمام بالنظافة داخل الفصول ، ودورات المياة ،وتفعيل حصص الانشطة للطلاب خلال اليوم الدراسي، والتأكيد على نظافة حجرات الأنشطة، وعدم تواجد أى تشوينات بها.



رافق وكيل الوزارة خلال الاجتماع فتوح مرعى مديرعام إدارة كفر الزيات التعليمية.