يوفنتوس ضد لايبزيج.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع في دوري أبطال أوروبا
يستضيف ملعب ريد بول أرينا لايبزيج، أحداث مباراة يوفنتوس ولايبزيج في المواجهة التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024 ـ 2025.
موعد مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا
ويلتقي فريق يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2024/25، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 4.
تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا
في حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.
الدفاع: أندريا كامبياسو- بريمر- فيديريكو جاتي- بيير كالولو.
الوسط: كيفرين تورام- مانويل لوكاتيلي.
وحقق فريق يوفنتوس الفوز بنتيجة 3-1 على حساب آيندهوفن الهولندي، خلال لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما خسر لايبزيج من أتلتيكو مدريد 2-1، في الجولة ذاتها.