وزير الاستثمار والتجارة يشارك في اجتماعات اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي "ميديف"

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمجموعة من الاجتماعات، والتي نظمها اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي "ميديف إنترناشيونال MEDEF INTERNATIONAL" والذي يضم في عضويته 7100 شركة فرنسية من مختلف القطاعات و85 مجلس أعمال، وذلك بحضور السفير الفرنسي لدى القاهرة ERIC CHEVALLIER ، والسفير المصري لدى باريس السفير علاء يوسف، و حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، إلى جانب أعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية. يعد هذا الاجتماع هو أول لقاء بعد زيارة اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي "ميديف إنترناشيونال" بمشاركة وفد من الشركات الفرنسية ولقاء السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مارس 2022.

وقد عقد الوزير لقاءاً موسعا مع 30 شركة فرنسية في مقر اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي MEDEF للترويج لمناخ الاستثمار في مصر وعرض الفرص الاستثمارية، كما تم عقد جلسات متخصصة في قطاعات الهيدروجين والقطاع المالي.



كما عقد الوزير لقاءا مع شركة ألستوم Alstom لبحث مشروعها الاستراتيجي لتصنيع الوحدات المتحركة "عربات مترو الأنفاق والقطار الكهربي والترام" والذي يستهدف إنشاء مصنع للمكونات والضفائر الكهربية مخصص للتصدير، حيث يعتبر مشروع مترو الأنفاق من أنجح المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر وفرنسا.

وقال الوزير إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة والنقل تعملان معا لتيسير مناخ الاستثمار والصناعة لجذب الاستثمارات وتشجيع التصنيع المحلي.

ومن جانبه أوضح مسؤول شركة ألستوم أن الشركة تعتزم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعها في مصر، والتي تتضمن إنشاء مصنع للضفائر الكهربية والمكونات للقطارات مخصص للتصدير، مشيرا إلى إن مصر تعد من أهم المراكز الإقليمية لشركة ألستوم وضمن استراتيجية الشركة لتكون داخل سلسلة الإمداد العالمية للشركة.

وأضاف أن الستوم مصر قامت بإنشاء وتطوير مركز للابتكار والتميز الهندسي في مجال النقل، والذي بدأ بفريق صغير مكون من 30 مهندسًا متميزا، حيث تضاعفت هذه القوة العاملة لتصل إلى 98 مهندسًا، لافتا إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع "المونوريل" في مصر.

كما التقى «الخطيب» مسؤولي شركة John Cockeril إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي ذات قدرات كبيرة لتوليد الهيدروجين، حيث تم بحث فرص الاستثمار في مجالات الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه مصر للتوسع في مجالات الهيدروجين الأخضر.

كما عقد الوزير لقاء مع مسؤولي شركة Bureau Veritas والتي تعد أحد أبرز المجموعات الرائدة على مستوى العالم في مجال خدمات الاختبار وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، فضلا عن مساعدة الشركات للتوافق مع المعايير واللوائح الدولية والمسؤولية الاجتماعية.