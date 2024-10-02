أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهمين بإصابة 3 أشخاص، إثر مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، أصيب خلالها 3 أشخاص بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

قرار جديد بشأن المتهمين بإصابة 3 أشخاص بمشاجرة في الخصوص

وكانت البداية بتلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بلاغ لقسم شرطة الخصوص بإصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة الخصوص بسبب خلافات الجيرة.

على الفور انتقل المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا "هشام ع"، وشقيقه "مصطفى ع"، وجارهم "وليد أ"، بجروح قطعية بالوجه والذراع والرأس، إثر قيام 4 أشخاص بالتعدى عليهم بالأسلحة البيضاء.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة شخص يدعى "زياد ع"، ومعه 3 آخرين بينهم 2 أشقاء، قاموا بالتعدى على المجنى عليهم بالأسلحة البيضاء فى شارع شكرى سعيد من شارع الصرف الصحي بدائرة القسم، كما أن سيدتين أشقاء أحد المتهمين وراء الواقعة بسبب خلافهما مع جارهم المصاب الثالث، واستعانا الشقيقتان بشقيقهم الذى استعان بباقى المتهمين وتوجهوا إلى مكان الواقعة وتعدوا عليهم بالضرب مستخدمين الأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الـ4، والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة طفلته بسبب السرقة بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بتجديد حبس المتهم بقتل طفلته، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، عقب ضربها حتى الموت بسبب السرقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كما قررت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعد مناظرة جثة صغيرة قتلها والدها بعد وصلة من الضرب بمشرحة مستشفى القناطر الخيرية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك ونقل الجثمان لمستشفى بنها لأعمال التشريح.

وكانت البداية بتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بقيام سائق بقتل ابنته.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجني عليها، ويدعي فكرى م ع 35 سنة سائق مركبة توك توك ومقيم سندبيس دائرة المركز، حيث تعدى بالضرب على ابنته وتدعى ريتاج ف 10 سنوات، وذلك بعصا خشبية بسبب قيامها بالسرقة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقباء معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقتل ابنته بعصا خشبية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.