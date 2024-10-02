بعد أخبار اختطافه..السفير الإسرائيلي في قبرص يتحدث عبر أكس ( شاهد)

أعلن السفير الإسرائيلي في قبرص أرون أنوليك ، أنه بخير ولم يتم اختطافه، مؤكدا أنها طريقة جديدة جعلت العالم بأكمله يتصل به للاطمئنان على صحته ويتمنون له عاما يهوديا سعيد.

ونشر السفير الإسرائيلي في قبرص، عبر حسابه على منصة أكس مقطع فيديو قال فيه: لقد سمعت بعض الأخبار الكاذبة المتداولة عني، دعوني أؤكد لكم أنني بخير، يبدو أن شخصًا ما توصل إلى طريقة مبتكرة للغاية لجعل العالم كله يتصل بي ويرسل لي رسائل نصية ويتمنى لي عامًا يهوديًا جديدًا سعيدًا.

I am hearing that some fake news about me circulating. Let me assure you I am fine. It seems that someone came up with a very creative way to make the whole world call me and text me and wish me a happy new Jewish year! pic.twitter.com/pPcVSOs3XS — Oren Anolik 🇮🇱 (@OrenAnolik) October 2, 2024

وكانت وسائل اسرائيلية، زعمت اختطاف السفير الاسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه عند الساحل، وانقطاع الاتصال بهما منذ ساعات عدة واقتيادهم لجهة مجهولة.



