الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

استشهاد 49 فلسطينيًا في عدوان على خان يونس وأماكن تأوي نازحين

شهداء غزة
شهداء غزة

أفادت مصادر طبية باستشهاد 40 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات بجروح اليوم الأربعاء، فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

txt

غارات إسرائيلية مكثفة على معظم أنحاء قطاع غزة (شاهد)

txt

وزير خارجية ايران يبحث توترات غزة ولبنان مع نظرائه الأوروبيين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الطواقم الطبية انتشلت 40 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى بعد توغل بري وقصف جوي شنه جيش الاحتلال على المناطق الجنوبية الشرقية من خان يونس تحديدا أحياء معن وقيزان النجار والمنارة.

وفي سياق متصل.. استشهد 9 مواطنين، وأصيب نحو 20 آخرين، في قصف طيران الاحتلال مدرسة ومعهدا للأيتام يأويان نازحين في مدينة غزة.

 

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بمنطقة الزرقاء في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة 17 آخرين بجروح.

 

كما أسفر قصف الاحتلال "معهد الأمل للأيتام" الذي يؤوي نازحين غرب مدينة غزة عن استشهاد 6 مواطنين، وإصابة آخرين.

 

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,638 مواطنا، وإصابة 96,460 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

مواد متعلقة

خبير سياسات دولية: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

غارات إسرائيلية مكثفة على معظم أنحاء قطاع غزة (شاهد)

استُشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,638 شخصا

الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة

السفير حسام زكي: غزة واجهت كارثة ستظل وصمة عار على جبين العالم الذي وقف عاجزاً أمامها

الأمم المتحدة: ثلثي المباني في غزة دمرت

سقوط 4 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال في غزة

الجريدة الورقية