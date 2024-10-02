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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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غارات إسرائيلية مكثفة على معظم أنحاء قطاع غزة (شاهد)

غزة
غزة

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن الليلة الماضية كانت عنيفة للغاية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها تشبه الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث أن الغارات الإسرائيلية طالت كل أنحاء القطاع منذ ساعات الليل وحتى اللحظة؛ ما أسفر عن سقوط ما يزيد على 75 شهيدا بسبب الغارات.

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قوات الاحتلال

وأضاف المراسل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في منطقة خان يونس بشكل مفاجئ وسط إطلاق نار مكثف وغارات للطائرات الجوية تجاه المنطقة؛ مما أدى إلى تدمير مجموعة من المنازل الفلسطينية على رؤوس من فيها من سكان.

وفي صباح اليوم عقب انسحاب الاحتلال من تلك المنطقة، تمكنت الطواقم الطبية من انتشال ما يزيد عن 40 جثمانا لفلسطينيين جراء الغارات العنيفة.

وسط منطقة قطاع غزة

وأكمل: «في وسط منطقة قطاع غزة، لازالت المدفعية الإسرائيلية تطلق القذائف والرصاص باتجاه عدة مناطق في المحافظة الوسطى منها الأطراف الشمالية والغربية لمخيم النصيرات، ومخيم البريج من الناحية الشرقية، ومنطقة جحر الديك وعدة مناطق أخري، حيث الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بمهمة فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، ومن تلك المنطقة انتشلت الطواقم الإغاثية ما يزيد على جثامين 9 شهداء فلسطينيين جراء هذه القصف المدفعي العنيف والمتواصل والذى لم يهدأ طيلة ساعات الليلة».

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