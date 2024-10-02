أدلى "محمد . ا" الشهير بزيكا المتهم الرابع فى واقعة فبركة سحر اللاعب مؤمن زكريا، باعترافاته خلال تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة.

متهم بفبركة "سحر مؤمن زكريا": أنا بريء ولا علاقة لي بالواقعة

وقال المتهم إنه ليس له علاقة بالمتهمين الباقين وهم التربى وآخرين، مُعقبًا: "أنا ما أعرفش المتهمين وماليش علاقة بالواقعة، أنا كل اللى عملته بلغت أهل زوجة اللاعب مؤمن زكريا بحكم معرفتى بهم، بعد ما باقي المتهمين قالولى عن الموضوع".

وأوضح المتهم أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شخصين عامل مدافن والمساعد الخاص به وطالبوا مقابلته، وبالفعل توجهت لهم وأخبرونى بعثورهم على سحر معمول للاعب مؤمن زكريا، مؤكدا أنهم تواصلوا معه لعلمهم بأنه صديق مقرب لأهل زوجة اللاعب مؤمن زكريا، كما أشار إلى أنهم عرضوا عليه مقطع فيديو به لحظة استخراج العمل من الأرض.

وذكر أنه تواصل مع أقارب زوجة اللاعب مؤمن زكريا، وعرض الأمر عليهم، مؤكدًا أن اللاعب وزوجته حضرا بالفعل إلى المكان وذلك لمعرفة حقيقة الأمر.

كما نوه بأن المتهمين أخبروه بأن السحر وُجد أمام مقبرة عائلة الكابتن مجدي عبدالغنى، وهو ما أثار الريبة فى الموضوع، موضحا أن مؤمن زكريا حضر للمكان ومعه اثنان من الشيوخ، وقاما بقراءة القرآن الكريم على الأوراق التى تم العثور عليها.