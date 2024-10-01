طلاسم وعروسة قماش ...اعترافات المتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين في واقعة اللاعب مؤمن زكريا 4 أيام وإخلاء سبيل صاحب الاستوديو، وذلك على خلفية قيامهم باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر، داخل مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة في القاهرة.

وعلمت "الوفد"أن النيابة العامة استدعت اللاعب مؤمن زكريا واستمعت لأقواله في الواقعة، واستمعت إلى أقوال صاحب الاستديو الذي أكد أنه قام بطباعه الصور ولا يعلم أن المتهمين يستخدمونها في هذا الغرض المشين، ونفى أن يكون على دراية بالغرض الذي تم استخدام الصور من أجله.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور أحد الأشخاص (تربي) على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب / مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة) "تم ضبطهم عدا نجله" وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب/ مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب/ مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها.

وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

