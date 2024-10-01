المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا.. تلقينا مكالمة من برنامح صبايا الخير

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الخليفة، غدا الأربعاء، قرار تجديد حبس المتهمين باختلاق واقعة سحر مؤمن زكريا للاعب كرة القدم.

وأدلي المتهمين بإعترافات تفصيلية أمام النيابة، حيث قالوا أنهم استغلوا معرفتهم بأحد أقارب اللاعب مؤمن زكريا ومرضه وفبركوا واقعة السحر من أجل تصوير فيديو معه خلال إبطال السحر من خلال شيخ ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم على التيك توك لزيادة المشاهدات.

وأشار المتهمين أن وراء انتشار الفيديوهات هو حوش مقبرة مجدي عبد الغني الموجود في مقابر الإمام الشافعي.

المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا تلقوا مكالمة من برنامح صبايا الخير

وأكد المتهمون أنهم لم يقصدوا ابتزاز اللاعب مؤمن زكريا والدليل على ذلك أنهم لم يطلبوا منه أي أموال ولم يأخذوا منه شيء وهذا ما أكده اللاعب في تحقيقات النيابة، وعندما رفض وتركهم خلال وضع أعمال السحر في مياه بالملح، نشروا الفيديو.

وأوضح المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا، تلقيهم مكالمة هاتفية من معدين برنامج صبايا الخير مع ريهام سعيد فظهروا معها من أجل المشاهدات والليكات على فيديوهاتهم والشهرة فقط.

وكانت وزارة الداخلية كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تناقلته عدد من القنوات، والذي تضمن عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء زراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

والفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله".

وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، ودفنوا الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب السابق مجدى عبد الغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم عثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.