وكيل تعليم البحيرة يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة إسماعيل الحبروك

أجرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية على مدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية لغات بإدارة بندر دمنهور التعليمية، رافقه خلالها حمدى سلام مدير عام الإدارة.

حيث قام بتفقد المدرسة وتابع انتظام الطلاب داخل الفصول واطمأن على تفاعل الطلاب مع المعلمين ومطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية وكذا جاهزية المدرسة وتوافر كافة الخدمات والأدوات المساعدة والمعامل وقام بتفقد الفصول الدراسية وأقسام المدرسة والقاعات.

كما قام بمتابعة إجراءات وآليات توزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية، الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي وسد العجز فى هيئة التدريس.

وحرص وكيل الوزارة، خلال الجولة على التواصل المباشر مع الطلاب والتفاعل معهم، والاطمئنان على النظافة العامة ونظافة المدرسة ومحيطها، وانتظام جميع المعلمين والإداريين والتزامهم بالمناهج الدراسية والتجهيزات المدرسية اللازمة لسير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب والمعلمين، مشددا على حسن إستقبال الطلاب ومعاملتهم وتنظيم دخولهم وخروجهم، مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين وتفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به أولا بأول وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب؛ لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة.

وأكد استمرار الجولات الميدانية خلال الفصل الدراسي الأول على كافة مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة مسار الدراسة والمنظومة التعليمية الجديدة كمنظومة شاملة ومتكاملة، فى جوانبها العلمية والتربوية والثقافية والرياضية والتى تهدف إلى الوصول بالطالب إلى الفهم والابتكار وتنمية المهارات وصقلها.

يأتي ذلك تفعيلا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية للمدارس والتأكد من نظافتها العامة، وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي، وتفعيل القرارات الوزارية الواردة فى هذا الشأن، وكذا الالتزام بالإشراف اليومى والجدول المدرسى وتفعيل الأنشطة الطلابية.