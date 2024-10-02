سقوط شخص امتنع عن سداد 10 ملايين جنيه مديونية مستحقة لإحدى الشركات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (إستئجار المحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ ( 10 مليون جنيه تقريباً).

في سياق آخر، أمرت نيابة الجيزة بإحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.



كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.