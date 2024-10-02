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الخارجية الإسرائيلية تنفي أنباء عن اختطاف سفيرها في قبرص
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بلينكن يجري محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الهندي

بلينكن
بلينكن

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في واشنطن.

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بلينكن يناقش مع نظيره البريطاني الحاجة إلى تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط

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رشيدة طليب تطالب بلينكن بتقديم استقالته

وذكرت الخارجية الأمريكية  في بيان لها اليوم الأربعاء أن بلينكن بحث مع جايشانكار التزام الولايات المتحدة والهند الدائم بتعميق العلاقات الثنائية والتنسيق الوثيق بشأن التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز التعاون في مجال التقنيات الحرجة والناشئة.

وأشار بلينكن إلى زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى كييف في أغسطس الماضي، وأكد أهمية إحلال السلام العادل والدائم لأوكرانيا، كما بحث الوزيران خططا لتوسيع التعاون في مبادرات الطاقة النظيفة لمعالجة أزمة المناخ العالمية.

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