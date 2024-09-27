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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

رشيدة طليب تطالب بلينكن بتقديم استقالته

رشيدة طليب
رشيدة طليب

أفاد موقع بوليتيكو، بأن النائبة الديمقراطية في الكونغرس رشيدة طليب، طالبت  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتقديم استقالته، بعدما أشارت تقارير إلى أنه رفض ما  خلصت إليه وكالتان أمريكيتان بشأن تعمد إسرائيل منع إيصال المساعدات إلى غزة .

رشيدة طليب هي سياسية وأول نائبة أميركية فلسطينية في الكونغرس، ولدت عام 1976، وحملت على عاتقها الدفاع عن حقوق الفقراء وتحقيق العدالة لأبناء دائرتها لحياة أفضل، وصوت فلسطين في أرجاء الكونغرس، وخاضت معارك عديدة مستمرة للدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم، وعرفت برفضها الصريح للدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل.

 

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