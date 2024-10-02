حصاد الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر سبتمبر 2024 في الرقابة البيطرية والتفتيش على اللحوم

بناء على توجيهات علاء فاروق وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير ، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات بتكثيف حملاتها الرقابية على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها. وتهدف هذه الحملات إلى ضمان سلامة اللحوم والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

اللحوم الفاسدة

حيث تم ضبط 65 ألف كجم من اللحوم الفاسدة وتحرير 1061 محضرًا في حملات رقابية مكثفة

وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 65022 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة

إلى مصادرة منتجات حيوانية مخالفة للمعايير الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير عدد 1061

محضر بحق المخالفين والعرض على النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول أغذية سليمة

وخالية من مسببات الأمراض إلى المواطنين.



هذا الجهد يأتي في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك، من

خلال استمرار هذه الحملات الرقابية لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.

إعدام عجلين في مجازر الإسماعيلية والأقصر بسبب إصابتهما بالصفراء

في إطار الإجراءات الصارمة التي تتبعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان صحة وسلامة اللحوم المعروضة للمواطنين، قامت مديرية الطب البيطري بالأقصر بإعدام عجل كامل في مجزر الحبيل بعد اكتشاف إصابته بمرض الصفراء، وذلك بناءً على فحص دقيق أجراه الأطباء البيطريون المختصون

حيث تم التأكد من عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي. وفي إجراء مماثل نفذت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية عملية إعدام لعجل آخر مصاب باليرقان في مجزرة الشركة الدولية للإنتاج الحيواني، بعد فحص طبي أظهر خطورة استهلاكه على صحة

المواطنين. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المديريات البيطرية لضمان سلامة اللحوم المتداولة وحماية صحة المواطنين.



"حملة مكبرة بشرق مدينة نصر تضبط 5 أطنان من الفراخ الفاسدة وتغلق وتشمع المجزر المخالف"

في حملة رقابية مكبرة بشرق مدينة نصر، تم ضبط حوالي 5 أطنان من الفراخ الفاسدة المجهزة للتوزيع على المطاعم. أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع المجزر المخالف، وتحويل المسؤولين إلى النيابة العامة، وذلك في إطار جهود الرقابة وضبط الاسواق وحماية صحة المواطنين.