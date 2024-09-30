نائب وزير الزراعة يدعو إلى تبني حلول زراعية مبتكرة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي

خلال احتفالية العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة 2024

افتتح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، احتفالية المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي 2024 تحت شعار: "نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام". في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أكد الصياد على أهمية دعم البنية التحتية واللوجستية لتحقيق غذاء صحي وآمن ومستدام، وبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودًا واستدامة.

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، والبروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى جانب الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات العربية والدولية.

التحديات الزراعية والأمن الغذائي العربي:



في هذا السياق أكد الصياد على أهمية الأمن الغذائي باعتباره قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي. كما أوضح أن التغيرات الاقتصادية والبيئية الدولية تفرض تحديات كبيرة على المنطقة العربية، خاصة في ظل التصحر والشح المائي والتغيرات المناخية. دعا إلى تبني حلول زراعية مبتكرة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، مع التركيز على الاستثمار في القطاع الزراعي العربي وتطوير بنيته التحتية.

أهمية التكامل الزراعي العربي:



أشار نائب وزير الزراعة إلى أن التكامل الزراعي العربي يمثل ركيزة أساسية للتغلب على التحديات المشتركة، مع تعزيز التجارة البينية وتوفير التمويل الميسر للمزارعين. كما أكد على ضرورة تطبيق التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل الأرض والمياه، لدعم الاستدامة الزراعية.

المبادرات المصرية لتعزيز الزراعة المستدامة:



استعرض الصياد جهود الدولة المصرية في دعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في استصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري، واستنباط أصناف زراعية جديدة تتسم بالكفاءة والقدرة على مقاومة التغيرات المناخية. كما تناول جهود مصر في تحسين التغذية المدرسية وتطوير القدرات التخزينية من خلال البرنامج القومي للصوامع.

إطلاق حاضنة الأعمال الافتراضية ومنصة التعليم الزراعي:



وفي ختام الاحتفال، أطلق البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حاضنة الأعمال الافتراضية ومنصة التعليم الزراعي لدعم الابتكار والتنمية الزراعية في الدول العربية.