"القاهرة الإخبارية": الطيران الإسرائيلي يدخل الجنوب اللبناني ويحلق على ارتفاع منخفض جدًا

كشف أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية”، مستجدات الأوضاع بالضاحية الجنوبية والتصعيد الأخير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، موضحًا أن حزب الله اللبناني أطلق رشقة صاروخية كبيرة من الجنوب اللبناني تستهدف عددا من المواقع الإسرائيلية.

وأوضح مراسل “القاهرة الإخبارية” في رسالة له على الهواء مباشرة، أن هناك غارات إسرائيلية تستهدف بنت جبيل ودير قانون وزوطر والحوش والرمادية ومركبا وفرون في جنوب لبنان.

وشدد “سنجاب”، على أن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل أجواء الجنوب اللبناني ويحلق على ارتفاع منخفض جدًا ويستهدف عدد من الأهداف لحزب الله في الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك تصاعد للعمليات العسكرية الإسرائيلية والتوغل البري في الجنوب اللبناني، موضحًا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتحدث “سنجاب”، بأن إذاعة جيش الاحتلال أعلنت عن تضرر 14 منزلا في المطلة بإصبع الجليل جراء قصف صاروخي من لبنان منذ صباح اليوم.



وأوضح أن ما ذكره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوة عسكرية إسرائيلية تمكنت من الوصول إلى منطقة ميس الجبل وكان بها أنفاق، وأن جيش الاحتلال حصل على خرائط خاصة بحزب الله، وهذه الخرائط ربما تهدد جيش الاحتلال، إلا أن حزب الله نفى ذلك وأن ما عرضه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هي أوراق قديمة، وليس هناك خرق بري من جيش الاحتلال.