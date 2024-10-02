الطماطم بـ 20 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفاكهة بقنا اليوم

تنشر “الوفد” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، حيث سجل كيلو الجوافة 10 جنيهات، وبلغ كيلو الموز الـ 20 جنيهًا، وتراوح سعر التين 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو البلح 50 جنيهًا للكيلو، وسجل العنب ما بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح السورى 70 جنيهًا و80 جنيهًا لكيلو التفاح الأمريكى، وبلغ سعر البرتقال 40 جنيهًا للكيلو هو الآخر وسجل المانجا 40 جنيها للكيلو، واستقر سعر الرمان عند حاجز 10 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر البطاطا نحو 10 جنيهات للكيلو الواحد منها.

ثانيا الخضراوات: فقد سجل سعر كيلو البصل 15 جنيهًا، والطماطم 20 جنيهًا للكيلو، فى حين بلغ البطاطس 25 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الخيار الـ 10 جنيهات هو الآخر، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر عند حدود الـ 20 جنيهًا و25 جنيهًا للحجم الكبير منه، وبلغ سعر حزمة الملوخية الخضراء 5 جنيهات، واستقر سعر الليمون ما بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو. وسجلت أسعار البامية فى حدود 50 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 15 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ10 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوحت أسعار الكوسة فى نطاق 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر حزمة الكزبرة الخضراء فى نطاق 5 جنيهات وكذلك بالنسبة لأسعار البصل الأخضر، وبلغ سعر الجرجير نحو 3 جنيهات للحزمة الواحدة منه.

ثالثا: اللحوم الحمراء والبيضاء

فقد سجل سعر كيلو اللحم الحمراء ٤٠٠ جنيه، في حين بلغ سعر كيلو اللحم البيضاء 91 جنيهًا للكيلو، و128 جنيهًا لكيلو اللحم البلدى و230 جنيهًا لكيلو اللحم الرومى.

رابعا الأسماك: سجل سعر كيلو السمك البلطى الأكثر إقبالاً من المواطنين ما بين 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو سمك القرموط 60 جنيهًا للكيلو.

من ناحية أخرى، شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية والمصانع المصرية استقراراً نسبياً، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 40700 و38800 جنيه للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم، وإليكم آخر الأسعار.

سجل متوسط سعر حديد عز 40 ألفًا و700 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 38 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 39 ألف جنيه للطن.

بينما بلغ سعر حديد عطية عند مستوى نحو 37 ألفًا و500 جنيه جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

وحققت أسعار حديد بشاي 39 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 36 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 37 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 36 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 36 ألف جنيه للطن.بلغ متوسط أسعار الأسمنت فى السويس للأسمنت "السويس"، 2770 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 2700 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 2600 جنيه.

وسجل متوسط أسعار الأسمنت في لافارج "المخصوص"، سعر 2720 جنيهًا للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 2550 جنيهًا للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 28700 جنيه للطن.

وصل متوسط أسعار الأسمنت في حلوان، مستوى 2740 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 2600 جنيه للطن.

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة عند 3900 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3800 جنيه للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3800 جنيه للطن، و"رويال العادة" 3900 جنيه للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3920 جنيهًا للطن.