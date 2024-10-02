باير ليفركوزن يلدغ ميلان في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق باير ليفركوزن الألماني فوزاً مستحقاً على ضيفه ميلان الإيطالي بهدف دون رد في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب باي أرينا ضمن منافسات ثاني جولات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

قدم فريق باير ليفركوزن عرضاً مميزاً وسيطر الفريق الألماني بشكل واضح على وسط الملعب طوال أحداث اللقاء.

حاصر ليفركوزن حامل لقب البوندزليجا ميلان في وسط ملعبه الا انه لم ينجح في إستغلال الفرص المتاحة للتهديف خلال شوط اللقاء الاول الذي غنتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي بحثاً عن هز شباك العملاق الإيطالي.

وإنتظر فريق المدرب تشابي الونسو حتى الدقيقة 75 عندما نجح النيجيري الخطير بونيفيس في إحراز هدف الفوز لباير ليفركوزن.

وحصد ليفركوزن بهذا الفوز 3 نقاط هامة رفع بها رصيده إلى 6 نقاط بينما فشل ميلان في حصد أي نقطة خلال الجولتين.