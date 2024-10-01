هشام نصر: "نتمنى ترتيب مباراة بين الزمالك وريال مدريد"

أعرب المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي.

وقال هشام نصر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "نبارك لجماهير نادي الزمالك على التتويج بالسوبر الأفريقي، وما شاهدته من الاستعدادات خارج الملعب كان كلمة السر في الفوز بالسوبر الأفريقي".

وتابع: "كان هناك حالة من الانضباط داخل معسكر الزمالك قبل المباراة وحالة الثقة التي رأيتها من اللاعبين كانت سبب في الفوز، وشيكابالا كان له دور خارج الملعب وداخل الملعب".

وأضاف: "الزمالك قدم مباراة لعب ونتيجة في مباراة السوبر.. ونتمنى ترتيب مباراة بطل السوبر الأفريقي والسوبر الأوروبي بين الزمالك وريال مدريد".

وأتم: "لاعبو الزمالك أكدوا أن حصولهم على المستحقات كاملة حدث لأول مرة داخل النادي، توفير مستحقات اللاعبين جعلهم في حالة تركيز للكرة فقط".