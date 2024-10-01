محمد إبراهيم: لن اشكو الزمالك بسبب مستحقاتي المتأخرة

كشف محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي، إنه لم يفكر في شكوى نادي الزمالك في أي وقت للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وقال محمد إبراهيم خلال برنامج ستاد المحور:' تم إبلاغي برحيلي إلى نادي مصر المقاصة من نادي الزمالك وحتى الآن لم أوقع على المخالصة المالية الخاصة بي مع الزمالك ".

وأكمل:" لم أحصل على كافة مستحقاتي من الزمالك حتى الآن ولكن لم أشتكي ولن أشتكي نادي الزمالك ولم ولن أطالب بأموالي نهائيًا".

وأضاف:" أول فلوس حقيقية حصلت عليها كانت في مصر المقاصة ومن بعدها ربنا كرمني وانتقلت إلى سيراميكا كليوبترا أربع مواسم بعد مشواري مع مصر المقاصة وقدمت مواسم مميزة الحمدلله وبإذن الله حاليًا مركز مع فريق البنك الأهلي".