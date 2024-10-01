محمد إبراهيم: عبد الله السعيد الأفضل في مصر

قال محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي إن عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر ويستحق لقب نمبر وان وتشعر إنه في عمر ال 24 عاما.

أضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:" أوقات نشعر بالزهق من كرة القدم بسبب تلاحم المواسم وقلة الإجازات".

واكمل:" القندوسي لاعب كبير ومهاري واستمتعت باللعب بجواره في البنك الأهلي ولاعب ملتزم في التدريب وبسبب ذلك لتضم للمنتخب الجزائري".

وواصل:" عبد الله السعيد افضل لاعب في الدوري المصري وقدم موسم استثنائي وتشعر إنه عنده 24 عام وزيزو ايضا".

وتابع:" عبد الله السعيد مستواه ثابت وإمام عاشور مقدم موسم رائع مع النادي الأهلي وكذلك مهند لاشين مع بيراميدز أفضل رقم 6 في مصر ومحمد عبد المنعم من افضل المدافعين"