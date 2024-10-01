الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يدرس معاقبة رامي ربيعة وعمر كمال

رامي ربيعة
رامي ربيعة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، استفسر خلال الساعات الماضية، من سامي قمصان مدرب الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة، عن خروج رامي ربيعة وعمر كمال عن النص في احتفالهم أمام الزمالك في السوبر الأفريقي.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" محمد رمضان استفسر أيضا عن واقعة إمام عاشور وأفشة والأزمة التي حدثت بينهم".

وأختتم:"قمصان أبلغ رمضان بأنه وقع عليهم عقوبات، واكتفى محمد رمضان بقرار سامي قمصان، مع التأكيد على أن الفترة المقبلة، ستشهد عقوبات مغلظة في حالة الخروج عن النص لفرض المزيد من الانضباط على غرفة ملابس الفريق"

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