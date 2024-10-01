الدبيس ينتظر موقف الأهلي بعد وصول عرض من زد

قال الإعلامي خالد الغندور، إن كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي،ينتظر قرار مارسيل كولر بعد وصول عرض جديد له من نادي زد لضمه على سبيل الإعارة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر كان قد رفض احتراف اللاعب في البرتغال وبلجيكا بجانب رفضه اعارته للدوري الاماراتي ونادي سيراميكا كليوبترا".

وأختتم :"الدبيس تحدث مع المسؤولين في النادي الأهلي إنه خارج حسابات كولر نهائيًا في مباراتي دوري الأبطال والسوبر الافريقي ويريد الخروج على سبيل الإعارة للمشاركة والعودة إلى مستواه