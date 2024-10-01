غدا.. محاكمة مضيفة الطيران التونسية المُتهمة بإزهاق روح نجلتها

تنظر غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس مُحاكمة أميرة.ح المضيفة التونسية المُتهمة بإزهاق روح نجلتها.

كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل رقم 12146 ‏جنايات التجمع الاول والمفيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الحديدة.‏

من جهة أخرى، شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية ، راح ضحيتها شاب يدعى كريم م 22 سنة على أيدي طليق ابنة خالته واثنين آخرين أثناء تدخله لفض خلاف بين المتهم الأول وخاله.

وكشفت التحريات بالواقعة، أن المجنى عليه مقيم بمنطقة عرب الطويلة بالمطرية، وأثناء توجهه بصحبة ابنة خالته وطفلتها ليتمكن المتهم الأول والدها من رؤيتها تعدي عليهما بالضرب والسب والقذف، وقاموا بالخلاص منه وعادوا لمنزلهم بمنطقة المطرية.

وعلى الفور أخبر المجنى عليه خاله بما حدث له ليعودوا سويا للتفاوض مع المتهم الأول، لما حدث منه بالتعدي عليهم، فقام بالتعدي على خال المتهم وطعنه بسلاح في يده، وعلى الفور تدخل المجنى عليه للدفاع عنه، فاستعان باثنين اخرين معه، وقاموا بطعنه بأسلحة بيضاء وتركوه ينزف حتى نقل لمستشفى المطرية ولقى مصرعه بعد يومين.